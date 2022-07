Paard overleden in optocht in Duitsland

In een optocht van een schuttersvereniging in Düsseldorf is zaterdagavond een paard in elkaar gezakt en ter plaatse overleden. Zijn ruiter bleef ongedeerd. Het paard, dat na het ineenzakken met zijn hoofd op het asfalt terechtkwam, zou veertien jaar oud zijn.

In totaal namen dertig paarden deel aan deze optocht door de oude binnenstad en deze waren vooraf allemaal gecheckt door de veterinaire dienst van Düsseldorf. Volgens de organisator van de parade, Ernst-Toni Kreuls, kwamen alle paarden zonder bezwaar door de keuring en hadden alle deelnemers ook ervaring met het rijden in optochten.

Incidenten

Verschillende omstanders, die het ongeluk hebben zien gebeuren, hebben hun verontwaardiging geuit over de deelname van dieren bij optochten. Er waren de afgelopen jaren meerdere incidenten in Duitsland, waardoor deelname van paarden aan optochten en parades ter discussie kwam te staan. Zo zakte in 2017 een paard in elkaar in een carnavalsoptocht in Keulen en ging er in 2018 een paard vandoor in zo’n optocht. En een paar dagen geleden ging het bij een feest in Senden ook goed mis, toen een paard zich daar losrukte en een man ernstig verwondde.

Regels

Vanwege de incidenten gelden er sinds begin dit jaar strengere regels voor deelname van paarden aan optochten en parades. Eén daarvan is dat er altijd binnen tien minuten een dierenarts ter plaatse moet kunnen zijn, een regel waar gisteren volgens een woerdvoerder van de politie netjes aan werd voldaan. Voor zondag staat er opnieuw een optocht gepland in Düsseldorf en daar doen vijftig paarden aan mee. Vooralsnog gaat deze parade gewoon door, alleen als het vanwege de temperatuur onverantwoord zou zijn, dan wordt de optocht zonder paarden gehouden.

Onderzocht

Het paard dat omkwam is geborgen met behulp van een brandweerkraan en zal pathologisch worden onderzocht. Een deel van de binnenstad is tijdelijk afgesloten geweest om het paard af te kunnen voeren.

Bron: WDR1