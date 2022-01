Paard overleden na aanrijding in Berghem

Afgelopen nacht is een paard overleden na een aanrijding op de Valendonkstraat in Berghem. Het dier belandde na de aanrijding in de sloot. Met behulp van brandweerslangen en veel mankracht kreeg de brandweer het paard uit het koude water. Een dierenarts was toen al ter plaatse, maar constateerde dat het paard twee benen had gebroken.