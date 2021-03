Paard overleden na beet van loslopende hond

De 19-jarige amazone Evi Moes uit Breda heeft dinsdag haar paard Hadisa moeten laten inslapen. Dat gebeurde nadat de merrie bij de recreatieplas De Galderse Meren werd gebeten door een loslopende hond.

Het was eind december toen Evi Moes met Hadisa een buitenrit maakte langs de recreatieplas de Galderse Meren in Breda. Volgens de amazone lopen daar regelmatig honden los. “Maar dat is Hadisa gewend en daar schrikt ze niet van”, aldus Moes. Tot plotseling een rottweiler op Hadisa af kwam rennen en haar in haar kruis en been beet.

Hond er achteraan

“Hadisa steigerde van de schrik en de pijn en ik viel van haar af op de grond. Het paard sloeg op de vlucht en de hond rende er nog achteraan”, vertelt Moes. De ambulance heeft haar vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Ze had ze niets gebroken, maar wel twee spieren gescheurd.

Hartproblemen

“Maar het kan me niks schelen wat ik had, mijn paard had het minder goed”, vervolgt ze. De dierenarts had in december de wonden schoongemaakt en gehecht. Toen Moes eind januari de training met Hadisa weer wilde oppakken, merkte ze dat het paard kreupel liep. Bij de dierenarts bleek vervolgens dat ze gewrichtsontsteking en hartproblemen had opgelopen na de beet.

Pijn en psychische klachten

Daarbij was de aanval van de rottweiler een traumatische ervaring geweest voor het paard. “Ze schrok al van een vogel die ze voorbij zag vliegen”, aldus Moes. Vanwege de pijn en de psychische klachten, zag de dierenarts nog maar één oplossing: Hadisa moest worden ingeslapen.

Niet onder commando

Staleigenaar Toin Peemen maakt zich kwaad over wat er gebeurd is met het paard dat bij hem op stal stond. “Het moet een keer afgelopen zijn met baasjes die hun loslopende hond niet onder commando kunnen houden”, zegt hij. Volgens hem gebeurt het wekelijks dat een loslopende hond een paard laat schrikken. “Honden doen dat vaak uit enthousiasme, maar lijn je hond asjeblieft aan als je hem niet in bedwang kunt houden.”

Vaker problemen

De eigenaar van de hond gaf later aan Moes toe dat haar rottweiler vaker problemen heeft met paarden. “Als je dat weet, is het niet slim om je hond los te laten lopen. Ik ben nu wel m’n paard kwijt. De stal box van Hadisa is nu leeg. Ik kwam er iedere dag, dus dit is een enorme klap.”

Bron: Hart van Nederland / Omroep Brabant