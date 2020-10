Paard overleden op CSI Saint-Lô

Het internationale concours in het Franse Saint-Lô werd afgelopen weekend overschaduwd door een tragisch ongeval. Bij het losspringen voor het 1,45 m. kwam Chacco Bella (Chacco-Blue x Balou du Rouet) van de Zwitserse ruiter Elian Baumann op een staander terecht. De verwondingen van de 13-jarige merrie waren dermate ernstig dat ze ter plekke moest worden ingeslapen.

Na het ongeval werd de wedstrijd veertig minuten stilgelegd. Uit medeleven besloten meerdere collegaruiters, waaronder Steve Guerdat en Scott Brash, niet deel te nemen aan de rubriek.

Tweede CSI

Elian Baumann bracht Chacco Bella sinds vorig jaar september uit in de internationale sport. Bij het debuut in Busto Arsizio waren ze meerdere keren foutloos. Saint-Lô was hun tweede internationale optreden. Daar begonnen ze met een foutloze ronde in het 1,40 m.

Bron: Horses.nl