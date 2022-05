Paard overlijdt en valt daarna in sloot

Zondagmiddag was een trieste middag voor Regina d’Hondt uit Enkhuizen. Haar 26-jarige Tinker Igor overleed aan een hartaanval en gleed vervolgens in de sloot. Uiteindelijk is de brandweer ter plekke gekomen en heeft het paard met de kraan van een van de brandweerwagens uit het water gehaald.

Regina d’Hondt reed zelf niet meer op Igor. “Maar al was het een beetje een boefje, hij was altijd heel lief, gek van kinderen.” Ook op deze zondag maakte hij een ritje met een van de meisjes. Na het rijden gingen ze buiten nog even uitstappen, tot het mis ging. Het paard moet wat voorvoeld hebben, want hij wist het meisje er heel rustig af te krijgen. Daarna draaide hij zich om naar het gras en stortte in.

Al overleden

Vervolgens gleed Igor de sloot in. Vanuit de nabij gelegen manege kwamen direct mensen aanrennen en ook de dierenarts werd gealarmeerd. De mensen van de manege sprongen direct in de sloot en hielden het hoofd van Igor boven water. Maar toen werd al duidelijk dat het foute boel was. De dierenarts was er snel, maar kon niet anders dan vaststellen dat de Tinker al was overleden.

Bron: Noordhollands Dagblad