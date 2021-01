Paard overlijdt na beknelling in Amerongen

In Amerongen (provincie Utrecht) kwam vanmorgen een paard vast te zitten in zijn stal. De brandweer redde het paard uit zijn benarde positie maar later moest hij vanwege zijn verwondingen toch in worden geslapen.

Het paard was in zijn stal bekneld geraakt en zijn been zat vast tussen de betonvloer en de houten constructie.

Ernstige schade

De brandweer wist het paard te bevrijden. Toch moest de dierenarts even later besluiten om het dertig jaar oude dier in te laten slapen. Door de beknelling was ernstige schade aan de gewrichten ontstaan.

Bron: RTV Utrecht