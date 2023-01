Paard overlijdt na val in spoorwegberm

In Heurne, in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, is dinsdag een paard vanuit een weide in de berm naast de spoorweg terecht gekomen. De schimmel bleek helaas niet te redden en moest door een veearts worden ingeslapen.

Het paard stond op een licht hellende weide langs de spoorlijn Oudenaarde-Gent in Heurne. Daar is de schimmel vermoedelijk gestruikeld en door de afrastering gevallen. Het paard rolde van het talud in de berm naast de spoorweg.

Ernstig verzwakt

Uit vrees voor gevaar voor het treinverkeer kwam een team van de brandweer ter plaatse. Een veearts die het gevallen paard ter plaatse onderzocht, kwam tot de bevinding dat het 29 jaar oude dier zo ernstig verzwakt was, dat hij het moest laten inslapen.

Bron: HLN