Paard staat in gang bij crematie van overleden eigenaar

Bij een afscheidsplechtigheid in het crematorium in Uden stond er een erg speciale gast in de gang. Het paard had vanuit daar zicht op de kist van de overledene, voor wie het paard dierbaar was.

DELA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk laat aan het AD weten dat een paard bij een crematie helemaal past in de trend om het afscheid steeds persoonlijker te maken. Bij het crematorium in Uden is het sinds twee jaar mogelijk dat huisdieren bij de crematie aanwezig kunnen zijn. Inmiddels kijken zij niet meer op van vogels in een kooitje, poezen of honden die bij de kist liggen, maar dit was wel de eerste keer dat er een paard binnen in het crematorium van Uden stond.

Bron: Horses.nl/AD