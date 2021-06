Paard weigert en sterft bij treinongeluk

Een buitenrit in Itzehoe in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein is dinsdag fataal afgelopen. Bij een spoorwegovergang werd een ​​paard aangereden door een naderende trein. Het paard overleefde het ongeval niet en stierf ter plaatse.

Volgens de politie maakte een amazone een ritje met haar paard en wilde een spoorwegovergang oversteken. Maar toen ze op de rails stonden, weigerde het paard verder te gaan. De slagbomen gingen omlaag en alle pogingen van de 41-jarige amazone om haar paard van de rails te krijgen mislukten.

Noodrem

De amazone kon zichzelf in veiligheid brengen maar haar paard werd aangereden door de trein en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De machinist gebruikte de noodrem maar kon de aanrijding niet voorkomen. Passagiers in de trein raakten niet gewond. De spoorlijn was na het ongeval twee uur lang afgesloten. De politie is een onderzoek gestart.

Bron: NDR