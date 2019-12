Paarden doodgeschoten in Kentucky

In de staat Kentucky in Amerika zijn minstens vijftien paarden doodgeschoten. De daders zijn nog niet bekend, maar de politie is hard op zoek. Ze vragen mensen die ook maar iets weten, contact op te nemen. Tipgevers krijgen 500 dollar voor het vooruit helpen van het onderzoek.



Het lijkt erop dat de dieren eerst zijn opgejaagd en daarna neergeschoten, aldus de dierenbescherming. Zij gingen in gesprek met de Amerikaanse omroep WYMT-TV. Onder de overleden paarden bevonden zich enkele drachtige merries en een aantal veulens. John Hunt, korpschef van de lokale politie, zei: “Dit is een ongelooflijk wrede actie van iemand die blijkbaar niets beters te doen had. De plaats delict was werkelijk een slagveld, met allemaal omgekomen paarden”. De politie vermoed dat de daders een geweer met een klein kaliber hebben gebruikt voor dit gewelddadige misdrijf.

Bron: RTL Nieuws