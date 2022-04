De Groningse brandweer meldt dat in de nacht van donderdag op vrijdag enkele paarden omkwamen bij een brand in een schuur in Hoogkerk.

De brand werd even voor 12 uur ‘s nachts gemeld. Door het hevige vuur was de brandweer niet meer in staat om de paarden te redden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bron: Horses.nl/Dagblad van het Noorden