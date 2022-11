Paardenliefhebber Dhr. Hohmann overleden

Paardenliefhebber Jan Hohmann is op donderdag 3 november op 90-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn in 2018 overleden vrouw Tiny van Doorne heeft Dhr. Hohmann zich op meerdere gebieden ingespannen voor de paardenwereld en agrarische sector. Het echtpaar heeft diverse bestuursfuncties vervuld en ze zijn jarenlang nationaal en internationaal jurylid geweest.

Daarnaast gaven zij al vele jaren lang belangeloos grote materiële steun aan alle takken van hippische sporten, zowel in Deurne als landelijk. Hohmann was ook bestuurslid van Indoor Brabant en landelijk voorzitter van de Nederlandse Rij- en Jachtvereniging. In de agrarische sector heeft het echtpaar ook veel betekend. Tijdens de perioden van varkenspest en mond-en-klauwzeer konden agrarische gezinnen rekenen op een indrukwekkende steun van de familie Hohmann.

Ereburgers gemeente Deurne

De Deurnenaar en zijn vrouw werden op 12 maart 2014 vanwege hun verdiensten uitgeroepen tot ereburgers van de gemeente Deurne. Hohmann was een onmisbaar lid voor heemkundekring H.N. Ouwerling en zette zich altijd in voor het onderwijs in Deurne. Hohmann was ook jarenlang voorzitter van de Bernard Alfrink Mavo (BAM).

Onderscheidingen

Hohmann ontving in zijn leven verschillende onderscheidingen, waaronder de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau in 1995 en op 6 oktober 2000 de onderscheiding Commandeur in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote, deze werd uitgereikt door monseigneur A. Hurkmans.

Bron: DMG