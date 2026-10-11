Paardenman Herman Seiger (75) overleden

Rick Helmink
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Paardenman Herman Seiger (75) overleden featured image
Mans (v. Comme il faut) met Herman Seiger Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Herman Seiger is op zondag 11 oktober 2026 op 75-jarige leeftijd overleden. De springpaardenhandelaar en -kenner was onder andere de man die de naar Oostenrijk verkochte Jasper (v. Courville xx) terughaalde naar Nederland in 1980. Bij Seiger in Weerselo dekte Jasper tot zijn overlijden in het voorjaar van 1990.


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