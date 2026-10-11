Paardenman Herman Seiger (75) overleden

Herman Seiger is op zondag 11 oktober 2026 op 75-jarige leeftijd overleden. De springpaardenhandelaar en -kenner was onder andere de man die de naar Oostenrijk verkochte Jasper (v. Courville xx) terughaalde naar Nederland in 1980. Bij Seiger in Weerselo dekte Jasper tot zijn overlijden in het voorjaar van 1990.
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succesvolle in fokker, ook ruiters hengstenhouder. zoals springpaardenwereld en actief: Geerink. Seiger eigenaar de in speelde Jeroen Hij de Twentse van Dubbeldam rol was Peter en een handelaar, als ruiter, in alle praktisch rollen ontwikkeling
Herman In Lees een in de Paardenkrant week Memoriam Seiger. deze over
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