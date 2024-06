Paardenman Jan Busscher (82) overleden

Op 82-jarige leeftijd is paardenliefhebber en -fokker Jan Busscher uit Beilen overleden. Naast het fokken van paarden was Busscher ook actief als bestuurslid van het KWPN, voorzitter van de Drentse Bond van Hengstenhouders, voorzitter van KWPN regio Drenthe, bestuurslid Star Sale Veulenveiling en als omroeper op menig hengstenshow. Voor zijn verdiensten werd Busscher door het KWPN onderscheiden met de Zilveren Speld en werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van de regio Drenthe.

Als twintigjarige trad Jan in dienst bij de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV). In 1979 zette het Ministerie van Landbouw een nieuwe dienst op, speciaal gericht op de sector Paardenhouderij en Jan werd het gezicht van deze dienst in Noord Nederland met later ook Overijssel en de Flevopolder erbij.

Fokkerij

Zodra er maar weer even de gelegenheid voor was, zette Jan samen met zijn schoonvader en zwager een bescheiden paardenfokkerij op. Samen met zijn echtgenote Janny kocht hij in 1995 een boerderijtje met een paar hectare weiland in de buurtschap Alting bij Beilen. Hij is onder meer de fokker van Brammert B (Tygo x Furore), die onder Hendrik-Jan Schuttert internationaal sprong op 1.60m niveau. Maar ook van Dominicus B (Vaillant x Kenwood), een goed presterend 1.50m-paard. De in de Lichte Tour-stargerechtigde Marcos B (Amethist x Woldstreek) en Silvanus B (Kennedy x Woldstreek) zijn eveneens fokproducten uit de stal van Busscher.

Bron: KWPN