Paardenman Piet den Hartog overleden

Op zaterdag 27 september is paardenman Piet den Hartog (92) overleden. De geboren Amsterdammer was een praktijkman ten voeten uit. Hij werkte bijna 40 jaar als dierenarts in Borculo met name voor koeien, varkens en kleine huisdieren. Maar paarden hadden zijn voorliefde. De tijd moest rijp worden met een groeiende paardensport voordat Piet den Hartog zich kon ontwikkelen tot paardenpracticus.

In 1971 stond hij aan de basis van de oprichting van de Groep Paardenpractici van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde KNMvD.

Zijn vriendelijkheid en gevoel voor humor indertijd naast zijn zwager, de toenmalige ‘naar diens eigen woorden dictatoriale’ voorzitter van de NHS Piet Stehouwer, bracht vaak alles weer in het juiste perspectief.

Keuringsarts

De paardenwereld is Piet den Hartog veel dank verschuldigd. Hij keek altijd wat verder. In 1982 was Den Hartog als keuringsarts al betrokken bij het WK Vierspannen in Apeldoorn. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het KNHS-boek EHBO paard, het eerste officiële boek over de gezondheid en eerste hulpverlening bij paarden. Den Hartog is voorzitter geweest van de Hamelandse Ruiters in Geesteren en mede-oprichter van de Borculose veulenveiling. Jarenlang was hij ook voorzitter van de Veterinaire Commissie van het KWPN.

Gouden speld

Vorige maand werd bij het 50 jaar bestaande Brandweermuseum in Borculo een beeld onthuld, dat werd gemaakt door Jeannette den Hartog. Na afloop dankte geboren Amsterdammer Piet den Hartog de Borculoërs met een lied ‘voor al het goede dat ik hier heb ontmoet’.

Mens en dier die Den Hartog ontmoetten, zouden hetzelfde kunnen zeggen.

In 2008 ontving Den Hartog de gouden speld van de KNHS voor zijn verdiensten.

Bron: KNHS