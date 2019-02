Paardensportcommentator Hans Eijsvogel overleden

In zijn woonplaats Aerdenhout is oud-paardensportverslaggever Hans Eijsvogel afgelopen maandag overleden. Dat heeft zijn dochter, voormalig hockey-international Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, bekend gemaakt. Eijsvogel was 91 jaar.

In 1952 maakte Hans Eijsvogel een film over paardensport waarbij hij zelf het commentaar verzorgde, waarna hij door de AVRO werd gevraagd voor het sportprogramma De Sportrevue. Dat was het begin van een ruim vijftig jaar durende carrière als verslaggever en commentator, onder meer voor Langs de Lijn, Studio Sport en bij de drafwedstrijden op renbaan Duindigt in Wassenaar.

Dertien Olympische Spelen

Eijsvogel was ook commentator op maar liefst dertien Olympische Spelen. Zo deed hij verslag van de gouden Nederlandse springruiterequipe op de Spelen van 1992. Ook becommentarieerde hij diverse successen van Anky van Grunsven.

Tandarts

Van huis uit was Eijsvogel tandarts en in zijn vrije tijd amateurjockey op de renbaan. Ook deed hij mee aan military-wedstrijden. “Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag was ik tandarts, en zaterdag en zondag verslaggever”, vertelde Eijsvogel in de 10.000-ste uitzending van Langs de Lijn in 2012.

Hans Eijsvogel in jubileumuitzending 10.000-ste Langs de Lijn



Video: Een dag uit het leven van Hans Eijsvogel

Bron: NOS