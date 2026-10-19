‘Paardensportman van het Jaar’ Jan-Willem Körner (86) overleden

Jan-Willem Körner is op 86-jarige leeftijd overleden. Körner was jarenlang nauw betrokken bij het CHIO Rotterdam en bekleedde daarnaast diverse internationale functies in de paardensport. In de hippische wereld stond hij bekend als ‘Mr. CHIO’, een bijnaam die zijn grote betekenis voor het concours in het Kralingse Bos onderstreepte.

Zijn betrokkenheid bij het CHIO Rotterdam begon al op jonge leeftijd. Als tiener bezocht hij het concours met zijn vader en raakte hij verknocht aan de sfeer van het evenement. Toen hij in 1961 in Rotterdam ging studeren en lid werd van studentenrijvereniging Marcroix, ging hij als vrijwilliger aan de slag bij het concours.

Vanuit zijn langdurige bestuursfuncties bij de Rotterdamsche Manège, waarvan hij later voorzitter werd, speelde Körner een belangrijke rol bij de verzelfstandiging van het CHIO. Bij de oprichting van de Stichting CHIO Rotterdam in 1969 trad hij toe tot het stichtingsbestuur. Daar bleef hij tot 2006 actief. Ook daarna bleef hij nauw betrokken bij de Rotterdamse paardensport, onder meer als bestuurslid van de Hippische Alliantie Rotterdam van 2011 tot 2021.

Internationaal actief als jurylid

Ook internationaal drukte Körner zijn stempel op de paardensport. Hij was onder meer juryvoorzitter tijdens de Olympische Spelen van Sydney in 2000 en bij verschillende Europese en wereldkampioenschappen. Daarnaast jureerde hij graag op concoursen in onder meer Kazachstan, Azerbeidzjan, Oezbekistan en Kaliningrad.

Binnen de FEI maakte Körner jarenlang deel uit van de Jumping Committee. Samen met twee collega-juryleden herschreef hij het internationale springreglement en wereldwijd verzorgde hij jurycursussen. In 2005 werd hij uitgeroepen tot Paardensportman van het Jaar.

Liefde voor de mensport en traditioneel gerij

Naast de springsport had Körner een grote belangstelling voor de mensport en het traditionele gerij. Al tijdens zijn studententijd zat hij graag op de bok om met traditionele witte koetsjes trouwritten te verzorgen. Zijn oog voor detail en etiquette kwam ook tot uiting in zijn werk als jurylid bij tuig- en hackneyrubrieken. Daarnaast bezocht hij graag evenementen en tochten met traditioneel gerij.

Het behoud van deze tradities zag hij als een belangrijk onderdeel van de hippische cultuur. Tegelijkertijd bleef hij oog houden voor de ontwikkeling van de sport.

CHIO Rotterdam als grootste liefde

Zijn grootste liefde bleef echter het CHIO Rotterdam. Körner zette zich jarenlang in voor het behoud van de traditie, gastvrijheid en grandeur van het concours, met aandacht voor de toekomst. Zijn kennis van de sport, gevoel voor humor en verhalen over de geschiedenis van het evenement maakten hem tot een markante persoonlijkheid binnen de internationale hippische wereld.

Körner laat zijn echtgenote Henriette, dochter Fleur, schoonzoon Jeroen en kleinzoon Hugo achter. Ook voor de vele mensen met wie hij gedurende zijn lange carrière samenwerkte, betekent zijn overlijden een groot verlies.

Bron: CHIO Rotterdam