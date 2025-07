Paardensportsponsor Jo van Schijndel (77) overleden

Jo van Schijndel, de man achter de Van Schijndel Bouwgroep, is afgelopen zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden, dat meldt Nieuws.Horse. Van Schijndel was een trouwe sponsor in de paardensport, onder andere van Piet Raijmakers sr. en jr. en van diverse concoursen.

Jo van Schijndel uit Geffen, die in 1973 het bedrijf van zijn vader overnam, was tientallen jaren gepassioneerd sponsor van Piet Raijmakers sr. en de laatste jaren van Piet jr. Van Schijndel was ook paardenfokker, verschillende paarden uit zijn fokkerij haalden de internationale sport.

Bron: Nieuws.Horse