Paardenwereld verliest grootheid Marion Jauß

Marion Jauß is op maandag 4 mei overleden op 80-jarige leeftijd. De paardenwereld verliest daarmee een groot vakvrouw. Jauß is de enige vrouw in de Duitse draf- en rensport Hall of Fame en richtte haar kennis de afgelopen jaren voornamelijk op de springsport. De zus van Madeleine Winter-Schulze stelde meerdere paarden ter beschikking aan Christian Ahlmann, waaronder Codex One (Contendro I x Glückspilz).