Para-dressuur legendes Jonquil Solt en Hope Hand overleden

Binnen een week tijd heeft de hippische gemeenschap afscheid moeten nemen van twee vrouwen die zich jarenlang met veel passie en toewijding voor de para-dressuur hebben ingezet. Het gaat om Jonquil Solt OBE en Hope Hand. De Britse Jonquil Solt bereikte een leeftijd van 88 jaar, de Amerikaanse Hope Hand is 73 jaar geworden.

Mede dankzij de inspanningen en het netwerk dat Solt opzette, werd de para-dressuur in 1996 een Paralympische discipline. Ze was op de Paralympische Spelen in Atlanta tevens jury-voorzitter. Ook was ze er mede-verantwoordelijk voor dat de para-dressuur in 2006 officieel een FEI-discipline werd. De para-dressuur werd daarmee de eerste Paralympische sport die de IPC verliet, zich aansloot bij een internationaal bestuursorgaan en daarmee op gelijke voet met de reguliere hippische sport kwam te staan.

Talloze onderscheidingen

Solt wijdde haar leven aan de para-dressuur. Ze was voorzitter van het International Paralympic Equestrian Committee (IPEC) en het FEI Para Equestrian Committee, jurylid, steward en technisch afgevaardigde. Gedurende haar carrière ontving ze talloze onderscheidingen, waaronder in 1999 de European Women of Acievement Awards, in 2013 de Paralympic Order en bovendien ontving ze de titel Officer of the Most Excellent of the British Empire (OBE).

Paralympische amazone

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, overleed Hope Hand enkele dagen na haar 73e verjaardag. Hand was een bekende en zeer gerespecteerde para-amazone en voormalig lid van het FEI Para Dressage Committee. Hand stond bekend om haar onbegrensde ambities. Als lid van het Amerikaans team won ze in 1999 een bronzen medaille op de Wereldkampioenschappen in Denemarken en nam in 2000 deel aan de Paralympische Spelen in Sydney.

Rolmodel

Hand was daarnaast een rolmodel voor het promoten van de para-dressuur in de Verenigde Staten, van de basis tot op internationaal niveau. Gedurende haar carrière was ze lid van de Athlete Director Board en de United States Equestrian Federation (USEF). Daarnaast werd mede dankzij haar inspanningen de US Para Equestrian Association (USPEA) opgericht. Ze was van de oprichting tot aan haar overlijden voorzitter van de USPEA. Bij de FEI maakte ze van 2006 tot 2009 en van 2015 tot 2019 lid van het Para Dressage Committee.

Bron: Persbericht