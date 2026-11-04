Paralympisch amazone Sjerstin de Vries-Vermeulen (54) overleden

Ellen Liem
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Paralympisch amazone Sjerstin de Vries-Vermeulen (54) overleden featured image
Sjerstin de Vries-Vermeulen op de Paralympische Spelen in Hongkong. Foto: Privé
Door Ellen Liem

Voormalig Paralympisch amazone Sjerstin de Vries-Vermeulen is op 26 oktober 2026 op 54-jarige leeftijd overleden. Hoewel zij al langere tijd ziek was, kwam haar overlijden onverwacht. De Vries-Vermeulen nam in haar sportieve carrière deel aan vier Paralympische Spelen en won daarin zeven medailles.


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