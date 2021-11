Paralympisch kampioen Lambrusco III overleden

Afgelopen maandag is de KWPN'er Lambrusco III (v. Uniform), die medaille-winnende dromen heeft laten uitkomen en de carrières van meerdere ruiters heeft gelanceerd, op 28-jarige leeftijd overleden.

De zoon van Uniform werd als jong paard geïmporteerd uit Nederland en nam deel in de Prix st Georges voordat hij in 2003 werd gespot en gekocht werd door Jane Goldsmith. De nieuwe eigenaresse was mede-oprichter van de Para Dressage Training Trust, opgericht om ontwikkelende para-ruiters te helpen met paarden totdat ze in staat waren om hun eigen sponsoring veilig te stellen.

Zilveren medaille EK 2005

“Brusco” werd gereden door Deb Criddle, waarna Ricky Balshaw zijn teugels overnam en deelnam aan de Wereldkampioenschappen 2003. Anne Dunham reed ook een tijdje en het was met Jo Pitt dat de KWPN’er zijn eerste kampioenschapsmedaille won, een zilveren op het EK van 2005. Hij trad in 2007 toe tot de South Buckinghamshire-afdeling van de Riding for the Disabled Association (RDA) en maakte datzelfde jaar indruk met Rory Williams op de Wereldkampioenschappen in Hartpury, onder het toeziend oog van trainer Clive Milkins.

Naar Goud bij de Spelen in Hong Kong 2008

In 2008 gaf de schimmelruin Sophie Christiansen haar eerste smaak van Paralympische glorie door zowel met het team- als bij de kür gouden medailles te winnen en individueel zilver te winnen op de Spelen van Peking in Hong Kong. “Als een paard para-dressuur zou kunnen definiëren, zou het Lambrusco zijn”, aldus Christiansen, die ook team- en individueel goud won met Brusco op het EK van 2009.

Geen buitenlandse concoursen meer

Lambrusco III trok zich terug van de buitenlandse concoursen na zijn dubbele gouden medaille-winnende prestatie bij de Noorse Europeanen in 2009, maar bleef met meerdere pararuiters deelnemen aan internationale dressuurwedstrijden op eigen bodem.

Milkins: ‘Hij begon mijn carrière’

Trainer Milkins: “Hij begon mijn carrière, ik reisde met hem de hele wereld over en hij was een schoolmeester die me leerde hoe ik een internationaal paard goed moest verzorgen. Hij was de ultieme professional. Ik denk niet dat hij als jonge paard de makkelijkste was, maar vanaf het moment dat hij para-paard was, had hij zijn focus op het werk. Hij was een nobel, vorstelijk paard en in elke situatie beoordeelde hij het gewoon en loste het op. Vanuit teamoogpunt en coachingsoogpunt wist je dat hij zou gaan presteren. Brusco was een paard dat precies het tegenovergestelde deed van het tonen van de zwakheden van een ruiter.”

