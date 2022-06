Parcoursbouwer Ian Stark over cross Bramham: ‘Een nachtmerrie wanneer paarden gewond raken’

Nadat er afgelopen weekend meerdere valpartijen waren op de Bramham Horse Trials, waar twee paarden na afloop geëuthanaseerd moesten worden, sprak Horse & Hound met parcoursbouwer Ian Stark over de kwetsbaarheid van de sport. "Het is een nachtmerrie wanneer paarden gewond raken, niemand wil dat", aldus Stark. "Ik denk dat het tijd is dat we ons goed af vragen waar we heen gaan met de sport."

“Er zijn drie combinaties ten val gekomen op hindernis 7b, dus de enige optie was om deze daarna uit de cross te halen”, aldus Stark, die daarmee verwees naar de hindernis waar aan het begin van de cross Ventura De La Chaule JRA (v. Diamant de Semilly) van Toshiyuki Tanaka ten val kwam en daarna geëuthanaseerd moest worden. “Ik was gisteren zelf bereid om weg te lopen van de sport en ermee op te houden. Het is echt een stomp in je maag als zoiets gebeurt, maar de ruiters waren een grote steun voor mij en die zeiden ook dat ik niet moet veranderen, dat het niveau moet blijven zoals het is.”

Betere voorbereiding

Er waren volgens Stark veel ruiters, die wel goed waren voorbereid en er werd ook heel goed gereden, maar er waren volgens de parcoursbouwer ook combinaties die niet klaar waren. “Misschien moeten we strenger worden op de kwalificatie-eisen. We willen combinaties zien die kunnen reageren op de omstandigheden en zich aan kunnen passen”, aldus Stark. “Als we deelnemers krijgen, die alleen op een perfect all-weatherbodem kunnen rijden, dan gaat het hard achteruit met de sport. Het is een harde en riskante sport en niemand wil dat er paarden of ruiters gewond raken.”

Ouderwets

Stark vertelt zelf ouderwets te zijn en zijn liefde voor de sport zichtbaar te willen maken in zijn parcoursen. “Ik probeer een cross zo te bouwen dat je als toeschouwer kunt zien wat de sport zo mooi maakt”, vervolgt de parcoursbouwer. “Maar sommige ruiters moeten echt nog veel leren. Het is niet alleen maar een kwestie van op een getalenteerd paard gaan zitten en maar rijden, je moet weten hoe je de lijnen rijdt en waar je een paard even terug moet nemen of juist toe moet rijden. Het is dan niet de schuld van de sport als het misgaat, ruiters moeten zelf ook meer nadenken over wat voor evenement ze aan deel willen nemen en hoe ze zich daarop moeten voorbereiden.”

Kritisch blijven

Net als op de ruiters is Stark ook kritisch op zichzelf. “Ik ben zelf heel competitief ingesteld en wil altijd het beste uit mezelf en de deelnemers halen. Afgelopen weekend heb ik niet veel klachten gekregen van de ruiters, dat betekent voor mij dat ik het niet slecht heb gedaan”, vertelt hij verder. “Maar ik denk echt dat we heel kritisch moeten blijven kijken. We moeten een kant op die goed is voor de sport en de ruiters en hun paarden. Als dat zou betekenen dat ik ermee op zou moeten houden om plek te maken voor de jongere garde, dan zou ik dat doen, daarom vind ik feedback van de ruiters ook zo belangrijk. Ik wil zeker niet arrogant overkomen, want ik voel me kwetsbaar en de sport is ook kwetsbaar.”

Bron: Horse&Hound