Parcoursbouwer Jan Cornelissen (91) overleden

Jan Cornelissen is op zondag 2 juni op de leeftijd van 91 jaar overleden. Cornelissen tekende als internationaal 'O'-parcoursbouwer onder andere voor de Wereldruiterspelen vierspannen in Den Haag 1994, Waregem 1996, Rome 1998 en de landenwedstrijd in Breda.

Daarnaast vervulde Cornelissen nog vele andere functies in de mensport, zoals bokrechter en internationaal jurylid. Hij was tevens examinator en verzorgde verschillende KNHS-opleidingen voor bokrechter, parcoursbouwer en jurylid. In 2009 werd Cornelissen door de KNHS in het zonnetje gezet.

Cornelissen werd ook wel ‘bruggenbouwer’ genoemd. Deze bijnaam dankte hij aan de grote bruggen die hij als internationaal parcoursbouwer in de marathonhindernissen bouwde.

