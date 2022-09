Patrik Kittels Grand Prix-merrie Deja (18) overleden

Grand Prix-paard Deja (Silvano x Don Schufro) is op achttienjarige leeftijd overleden. Met Patrik Kittel vertegenwoordigde de merrie Zweden op EK van 2015, de Olympische Spelen van 2016 en de Wereldbekerfinale van 2018. Nadat Deja in 2018 geblesseerd raakte volgde een lang revalidatietraject maar ze keerde niet meer terug in de sport en ging met vervroegd pensioen. Nu is de merrie ingeslapen.

Deja, die in eigendom was van haar fokster Marie Haward, liep haar laatste internationale wedstrijd in 2018 in Falsterbo. Toen won ze met Patrik Kittel zowel de Grand Prix als de kür. Kittel en Deja hadden samen een succesvolle carrière in de internationale sport. In 2013 debuteerde het duo in de internationale Lichte Tour en eind van dat jaar wonnen ze in Mechelen hun debuut in de internationale Grand Prix. Vanaf die tijd tot aan het sportieve in 2018 boekten ze 21 overwinningen in de internationale Grand Prix.

Nakomelingen

Nadat Deja in 2018 een ongeluk in de wei opliep, werd ze via embryotransplantatie ingezet voor de fokkerij. Eerder, in 2008, werd haar dochter Diva geboren. Deze Richfield-dochter werd door Kittels echtgenote Lyndal Oatley in de internationale Lichte Tour uitgebracht.

