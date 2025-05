Afgelopen vrijdag 2 mei is Paul van Geloven overleden. Paul was een zeer bekend gezicht in de paardenwereld en leverde een bijdrage aan vele hippische evenementen. Paul van Geloven werd 85 jaar.

Paul van Geloven heeft jarenlang met veel betrokkenheid een bijdrage geleverd aan nationale en internationale hippische evenementen als ringmeester. Vooral op menevenementen was hij erg actief. Ook op evenementen als Horse Event was hij altijd van de partij. Daarnaast was Paul jarenlang een belangrijke pijler in de bouwploeg van SGW Alphen-Chaam.

Koninklijke onderscheiding

In 2008 ontving Paul van Geloven een koninklijke onderscheiding. Op het WK Vierspannen in Beesd werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Paul heeft, samen met zijn echtgenote Pam, altijd paarden en pony’s gehad en reed zelf hobbymatig, vooral aangespannen. Paul was zowel binnen als buiten de paardenwereld zeer geliefd, een allemansvriend die voor iedereen klaarstond.

Uitvaart

De uitvaart vindt zaterdag 10 mei plaats in besloten kring.

Paul van Geloven op het WK Vierspannen in 2008. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Paul van Geloven. Foto: Diana Bloemendal / Imadia Fotografie

Bron: Horses.nl