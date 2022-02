Penny Pollard, voormalig voorzitter British Dressage, overleden

British Dressage kondigde op maandag 31 januari het overlijden van Penny Pollard aan. Pollard wijdde zich tien jaar aan British Dressage als vrijwilliger op bestuursniveau, totdat ze in 2018 haar functie als voorzitter moest neerleggen vanwege haar aanhoudende ziekte. Pollard is op 63-jarige leeftijd overleden, na een lange en dappere strijd tegen kanker.

Pollards uitstekende zakelijke en commerciële inzicht ging gepaard met een positief en aanstekelijk enthousiasme. Ze was gepassioneerd door de dressuursport en was als international business-consultant ook gepassioneerd om individuen, teams en organisaties hun volledige potentieel te laten bereiken. Deze twee interesses waren grote drijfveren in haar leven, die ze perfect combineerde in haar tien jaar bij British Dressage.

Drijvende kracht

Pollard streefde er altijd naar dat de dressuursport als meer toegankelijk voor iedereen werd gezien. Dat werd in 2013 bewezen met de succesvolle lancering van Team Quest. Na zes jaar aan het roer te hebben gestaan van het BD Marketing Committee, werd ze in 2013 gekozen tot voorzitter. Haar energie en visie waren de drijvende kracht achter de modernisering van de sport.

Liefde voor de sport

Pollard was zelf ook actief in de dressuursport. Ze begon op tienjarige leeftijd met rijden, maar kocht pas later, samen met haar man Keith Humphrey, haar eerste paard. Later was ze met Holme Grove Bernini (v. Holme Grove Prokofiev) succesvol tot en met Lichte Tour-niveau. Samen met Peter Storr kocht ze Royal Concert (Royal Diamond x Continue) aan, die later met Maria Eilberg in het zadel in de Grand Prix werd uitgebracht.

Bron: British Dressage