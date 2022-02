Peter Chardon (66) overleden

Op 7 februari is Peter Chardon op 66-jarige leeftijd overleden. De condoleance bestond uit een rij van drie uur en de vele reacties uit de paardenwereld waren overweldigend, zo vertelt zoon Jelmer Chardon die zijn dank uitspreekt. "Daar halen we veel troost uit."

Peter was echtgenoot, vader van drie zonen en pake van drie kleinkinderen, en voor Jelmer ook ‘mijn maat’, vertelt de hengstenhouder uit Jorwert. “Hij deed bij ons de hele dekkerij. Ik mis ‘m als vader, maar ook elke dag op ons bedrijf.”

Op en top fokkerijman

De aimabele Peter was een fokkerijman, voor zowel paarden als koeien. Als melkveehouder was hij al grensverleggend in het Topspeed syndicaat waarbij hij met een aantal collega fokkers genetisch waardevolle dieren aankocht waarvan de embryo’s de hele wereld overgingen. “We sparden samen veel over de fokkerij. Het was zijn lust en zijn leven”, vertelt Jelmer die toevoegt dat zijn vader met een aantal koeienvrienden nog een vergadering belegde in de paardenstal begin dit jaar. “Ze waren het erover eens dat laagverwant belangrijk zou worden in de Friese paardenfokkerij. Hij was er dan ook heel trots op dat we een aandeel hebben gekocht in de meest laagverwante hengst die naar de voorrijdagen gaat.”

Eise 489 voor de Miedema wagen

In oktober 2021 werd kanker vastgesteld bij Peter. In november werd hij geopereerd aan de twee tumoren in zijn hoofd. “Daar herstelde hij bijzonder snel en goed van”, vertelt Jelmer. Maar dat gold niet voor de daaropvolgende immuuntherapie. Tijdens de eerst bezichtiging was Peter er nog bij, maar een kleine twee maanden later overleed hij. De hele uitvaart heeft de familie in eigen hand gehouden. Peter stond opgebaard in de paardenstal bij Eise 489, Jurre 495 en Alger 522, daar was de condoleance en de dienst. Eise 489 heeft hem voor de Miedema wagen voor de laatste keer voor zijn huis langs gereden. “Een simpele dienst zonder poespas, en na de tijd een borrel”, beschrijft Jelmer. “Net zoals mijn vader het wilde. Eenvoudig, bijzonder, gemoedelijk en met elkaar.”

Bron: Phryso