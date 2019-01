Peter Paul Bouman (28) overleden na noodlottig ongeval

Bij een zwaar ongeval net over de grens in Duitsland is Peter Paul Bouman overleden. Een aantal vrachtwagens is op elkaar gereden en daarbij is Bouman, die in zijn vrije tijd vaak als voorbrenger van veulens op veilingen te vinden was, overleden.

Bouman werkte als vrachtwagenchauffeur voor een Venloos transportbedrijf en was aan het werk toen het ongeluk gebeurde.

Gat in de weg

Vanwege een noodreparatie van een gat in de weg was er een file ontstaan op de A67 in Venlo. Op 1Limburg vertelde de directeur van het bedrijf waar Boumans werkte: “Hij reed achteraan in een file en de vrachtwagenchauffeur achter hem is op hem ingereden. Daarbij werd onze wagen hard tegen de vrachtwagen voor hem gedrukt.”

Bron: FB/1Limburg