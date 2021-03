Petr Kellner (56) verongelukt bij helikoptercrash in Alaska

De 56-jarige Tsjechische springpaardeneigenaar Petr Kellner is eergisteren bij een helikoptercrash in Alaska om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters is de helikopter neergestort op een gletsjer bij Anchorage. De helikopter stortte neer om een ​​onverklaarbare oorzaak. Vier inzittenden en de piloot hebben de crash niet overleefd. Eén overlevende raakte ernstig gewond en wordt in het ziekenhuis verpleegd.

De inzittenden waren aan het skiën en zouden door de helikopter teruggebracht worden.

Catch me if you can

Kellner kocht het toppaard Catch me if you can (v. Catoki) in november 2018 van Paul Schockemöhle. Zijn dochter Anna Kellnerová nam de teugels over van Laura Klaphake. De Duitse amazone reed met de Catoki-dochter vijf succesvolle seizoenen. Het duo nam in 2017 deel aan het EK in Gothenburg en daarna volgde een succesvol zomerseizoen. De combinatie won een jaar later met het Duitse team de landenwedstrijd in Aken. Het paar droeg op de Wereldruiterspelen in Tryon bij aan de bronzen teammedaille.

Bron: Horses.nl/St-Georg/Reiterrevue/Reuters