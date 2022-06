Afgelopen vrijdag 27 mei is Petra Vlaar van Stoeterij 't Centrum in Wijdenes na een ziekbed overleden. De paardenvrouw werd slechts 45 jaar oud.

Petra, dochter van Fred en José Vlaar, laat drie kinderen na. Bekendste fokproduct van familie Vlaar is de in 2017 overleden KWPN-hengst Krack C (Flemmingh x Beaujolais).

Het is mogelijk om vandaag tot 18.00 uur afscheid te nemen van Petra. Zij is thuis in Wijdenes. De uitvaart vindt morgen in besloten kring plaats.