Piet van der Linden (81) overleden

Oud-KWPN-bestuurslid Piet van der Linden is op vrijdagavond 2 april op 81-jarige leeftijd onverwachts overleden ten gevolge van een hartstilstand. Van der Linden was 36 jaar actief voor het KWPN, waarvan negen jaar in het Algemeen Bestuur.

Van der Linden begon zijn loopbaan bij het KWPN in 1974 als secretaris van de vroegere afdeling Brabant/Zeeland en later van de regio Noord Brabant, waarna hij in 1999 werd gevraagd voor de functie van secretaris/penningmeester in het Algemeen Bestuur. Na negen jaar Algemeen Bestuur en in totaal 36 jaar KWPN trad hij in 2008 af.

Gouden speld

Uit handen van toenmalig voorzitter Henk Visser mocht hij de Gouden Speld met diamant ontvangen. Tevens kreeg hij vele lovende woorden, waarin hij vooral werd geprezen als een man met intensief persoonlijk contact met de leden. In zijn dankwoord keek de scheidende penningmeester destijds terug op zijn tijd bij het KWPN en wenste hij het KWPN een goede toekomst met de woorden: “Ik heb het altijd met ontzettend veel plezier gedaan, maar nu is het mooi geweest. Natuurlijk blijf ik als lid wel verbonden aan het KWPN. Ik fok jaarlijks één of twee veulens. Ik blijf dus op die manier nog wel betrokken bij het KWPN.”

Betrokken paardenman

Van der Linden had tijdens zijn actieve periode ook zitting in diverse KWPN-commissies. Zo maakte hij onder meer deel uit van de organisatiecommissie van de Hengstenkeuring en wat destijds begonnen is als de Rabodagen en later is overgegaan in de KWPN Paardendagen – nu de KWPN Kampioenschappen. Maar ook buiten het KWPN was hij een betrokken paardenman, zo was hij 37 jaar (van 1971 tot 2007) bestuurslid van Concours Hippique Mierlo en was hij bestuurslid van de Fokpaardendag Lierop tot 2012. Van der Linden was eveneens onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: KWPN