Pieter Siebren Koopmans overleden

Op 11 januari is Piet Siebren Koopmans uit het Frieze Raerd onverwachts overleden. De fokker van onder andere tophengst Heartbreaker (Nimmerdor x Silvano) werd 76 jaar.

In 1980 fokte Pieter Siebren Koopmans zijn eerste KWPN-geregistreerde paard. In 1989 leverde zijn fokkerij hem de in 2021 op 32-jarige leeftijd overleden wereldhengst Heartbreaker op. Als jong paard was deze zoon van Nimmerdor al opvallend gretig, met een superinstelling en een hoge mate van voorzichtigheid. De hengst bracht het onder het zadel van Peter Geerink tot het hoogste niveau in de sport.

Goedgekeurde zonen

Heartbreaker drukt zijn stempel op zijn nakomelingen en tot op heden heeft de hengst maar liefst twaalf bij het KWPN goedgekeurde zonen en 29 goedgekeurde kleinzonen. Daarnaast draagt een groot percentage van zijn dochters het predicaat ster, keur, elite of sport. In 2005 kreeg de hengst het keurpredicaat toegekend en vier jaar later werd hij preferent.

Highvalley

Datzelfde jaar fokte Piet Siebren Koopmans niet alleen Heartbreaker, maar ook de Ahorn-zoon Highvalley (mv. Conte). Highvalley wist tweemaal Sire of the World op zijn naam te schrijven.

Afgelopen week is in besloten kring afscheid genomen van Pieter Siebren.

Bron: KWPN