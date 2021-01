Pikeur Yasmin Halwani (40) overleden

Yasmin Halwani is woensdag op 40-jarige leeftijd overleden. De voormalige leerlingpikeur was in 2007 en 2008 de vaste rijder van Porsto R en werkzaam op het entrainement van Lindsey Pegram.

Op zoek naar een leerlingpikeur voor Porsto R stuitte Lindsey Pegram in 2007 op Yasmin Halwani. Hoewel ze geen ervaring op de kortebaan had, raakten de ‘de Pastoor’ en Halwani snel op elkaar ingespeeld en reed het duo verschillende ereplaatsen bijeen. In 2007 finishten ze als derde in Egmond aan den Hoef en Noordwijk en als vierde in Zandvoort en Roden. In 2008 eindigde het duo opnieuw als derde in Noordwijk en als vierde in Santpoort.

Naar de achtergrond

Na het seizoen van 2008 nam Porsto R afscheid en verdween ook Halwani weer naar de achtergrond. In 2011 maakte ze een korte rentree en begeleidde Sheba Boko in Schagen tijdens haar honderdste start op de kortebaan. Na een tweede start in Enkhuizen zat haar kortebaanloopbaan er definitief op.

Kanker en ongeluk

Halwani kreeg het daarna flink voor haar kiezen. In 2014 genas ze van baarmoederhalskanker, maar had ze nog lang last van de gevolgen. In 2019 raakte ze betrokken bij een ongeluk tijdens een paardrijwedstrijd waarbij ze haar rechterbeen en -voet verbrijzelde. Door verschillende medische fouten duurde haar herstel langer dan gehoopt.

Noodlot

Eind 2020 leek het er op dat ze eindelijk weer kon beginnen met paardrijden, toen het noodlot toesloeg. Op 22 november kreeg Halwani een epileptische aanval. Nader onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze het opnieuw moest opnemen tegen kanker. Een inzamelingsactie om haar financieel te helpen met haar strijd mocht niet baten. Nog geen twee maanden na de diagnose moest ze de ongelijke strijd opgeven.

Bron: Kortebaandraverijen