Polo-legende Claire Tomlinson overleden

De best beoordeelde vrouwelijke polospeler ter wereld, Claire Tomlinson, is op woensdag 12 januari op 77-jarige leeftijd overleden. Ze streed tegen een langdurige ziekte met dementie. Tomlinson was de eerste vrouw die de County Cup (1972) en de Queen's Cup (1979) won en heeft nog altijd het record van de zogenoemde five goal-handicap op haar naam staan. Tomlinson was onder andere coach van Prince William.

Tomlinson ontmoette polospeler Sam Tomlinson en samen vormden ze het team Los Locos. In 1968 trouwden ze en kregen samen drie kinderen: Emma, Luke en Mark. Alle drie spelen polo op het hoogste niveau. In 1972 won Tomlinson als eerste vrouw ooit de County Cup, maar in die tijd mochten vrouwen nog niet deelnemen aan grote evenementen en ondanks haar prestaties, werd haar nog altijd de toegang tot deze wedstrijden ontzegd.

Verzoek tot wijziging reglementen

Tomlinson diende bij de Hurlingham Polo Association (HPA) een verzoek tot wijziging van de reglementen in, zodat vrouwen wel aan deze evenementen konden deelnemen. In 1979 werd deze wijziging doorgevoerd en nog in datzelfde jaar won Tomlinson de Queen’s Cup. In 1986 werd ze de eerste vrouwelijke polospeelster die de zogenoemde five goal-handicap bereikte. Een record dat nog altijd op haar naam staat.

Grootste fokkerij

In de jaren ’70 begon het echtpaar Tomlinson met het fokken van polopony’s. Dat werd, met de oprichting van de Beaufort Embryo Transfer (nu Tomlinson Equine), de grootste fokkerij van polopony’s. Tomlinson Equine wordt beheerd door dochter Emma en zonen Luke en Mark vertegenwoordigen Groot-Brittannië ook op zelfgefokte pony’s uit de beste merries van Tomlinson. Naast het polospelen en fokken was coachen ook een passie van Tomlinson. Ze was een periode actief als coach van het Brits team.

Tomlinson laat haar man Simon, drie kinderen en acht kleinkinderen achter. In november afgelopen jaar werd ze voor de achtste keer grootmoeder. Toen beviel haar schoondochter, internationaal Grand Prix-amazone Laura Tomlinson, van haar vierde kindje.

