Reddingspogingen mogen niet baten: paard overlijdt in kanaal Steenwijk

In Steenwijk (provincie Overijssel) is vandaag een paard in het kanaal terecht gekomen. Vervolgens deed de eigenaar verschillende pogingen om zijn paard uit het water te redden maar dat was tevergeefs. De opgeroepen brandweer kreeg het paard uiteindelijk op het droge, maar toen bleek hij al overleden.

Het paard is vermoedelijk uitgegleden, waarna hij in het water belandde. Toen de eigenaar het niet voor elkaar kreeg om zijn paard uit het water te redden, belde hij de brandweer. Toen het ook de plaatselijke brandweer niet lukte, besloten ze de hulp van de brandweer uit Giethoorn in te schakelen. Die kwam per boot ter plaatse.

Stress en vermoeidheid

Het paard werd uit eindelijk met pijn en moeite gevangen en naar een trailerhelling gebracht. Daar bleek dat de stress en vermoeidheid het dier fataal waren geworden. De eigenaar is behoorlijk ontdaan door het incident. Hij had juist een paar maatregelen getroffen om te voorkomen dat zijn paarden konden ontsnappen.

Bron: RTV Oost