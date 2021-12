Reitmeister Lutz Merkel overleden

Voormalig springruiter en bondscoach van de Duitse ponyruiters Lutz Merkel is op 29 november op 84-jarige leeftijd overleden. Merkel ontdekte Marcus Ehning en was trainer van meerdere topruiters, waaronder Otto Becker en Christian Ahlmann.

Lutz Merkel voltooide zijn opleiding op de Hannoverschen Reit- und Fahrschule. Van 1958 tot 1967 trainde hij paarden door het Duits Olympisch Comité. In 1969 won hij de Siegerpreis van Berlijn, werd in datzelfde jaar reservekampioen van Duitsland en won in 1970 brons op de nationale kampioenschappen. In ’77 won Merkel, same met Paul Schockemöhle, Norbert Koof en Gerd Wiltfang, brons op het Europees kampioenschap. Lutz vertegenwoordigde zijn thuisland op 54 Nations Cup-wedstrijden. Toen hij zelf stopte met rijden, nam hij het trainen van ruiters op zich.

Van 1987 tot 2002 was Merkel de bondscoach van de Duitse ponyruiters, waartoe ook latere topruiters als Marcus Ehning en Toni Haßmann behoorden. In ’88 won zijn team brons op het EK en een jaar later volgde eerste van in totaal vier gouden teammedailles. Bij zijn vertrek in 2002 kreeg Lutz het Silbern Reiterkreuz.

Bron: Spring Reiter