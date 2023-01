René Viscaal (62) overleden

Na een kort ziektebed is René Viscaal op maandag 2 januari overleden. De voormalig springruiter was betrokken bij de sport als fokker en eigenaar van meerdere internationale springpaarden en sponsor van paardensportevenementen. René werd 62 jaar.

In zijn jeugd maakte René Viscaal naam als getalenteerd springruiter, die onder meer als specialist in de puissance successen vierde. Op zijn 21-ste kwam er een einde aan zijn ruitercarrière en ging René zich richten op een carrière in het bedrijfsleven.

Fokkerij

Samen met zijn echtgenote Conny hield René zich bezig met het fokken van springpaarden. Uit hun fokkerij komen onder andere de internationale springpaarden Imagine (Cassini Gold x Lord Z), Forever (C-Ingmar x Lord Z) en volle zus Hot Lips (C-Ingmar x Lord Z), Frizzle Zizzle (Singapore x Vancouver) en Limoncello (C-Ingmar x Heartbreaker).

René schreef zelf een tekst voor zijn rouwkaart:

Helaas heb ik de strijd tegen deze snelle ziekte niet kunnen overwinnen, maar dat is geen reden om te treuren.

Ik wil iedereen laten weten dat ik een geweldig leven heb gehad waar ik met veel plezier en liefde op terugkijk.

Ik wil iedereen die ik ken bedanken voor dit prachtig leven. Ik heb ervan genoten!

René

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrijdag 6 januari tussen 18.30 en 20.30 uur in Hangar 10 op Vliegbasis Twenthe, Vliegveldweg 345 in Enschede. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Bron: Horses.nl