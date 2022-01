Renpaard Snowfall ingeslapen vanwege gebroken bekken

Het renpaard Snowfall is overleden aan de gevolgen van een gebroken bekken. Dat maakte trainer Aidan O'Brien bekend. De merrie liep deze blessure thuis op in haar stal, in het Ierse Ballydoyle.

Een paar weken geleden werd de merrie tussen de middag gevoerd en toen stalmedewerkers een uur later naar haar teruggingen, stond ze kreupel in haar box. Behandelend dierenarts John Halley denkt dat ze een spagaat heeft gemaakt in de box en haar bekken daarbij ernstig verwond heeft. “Haar toestand verslechterde een paar dagen geleden en we hadden geen andere keuze dan de hartverscheurende beslissing te nemen om haar te laten inslapen. We hebben alles gedaan wat we konden, maar het mocht niet zo zijn. Ze is een groot verlies voor iedereen hier, vanuit race- en fokperspectief – ze was echt een once in a liftetime paard”, zegt haar trainer Aidan O’Brien.

1 miljoen euro prijzengeld

De vierjarige renpaardmerrie behaalde in haar carrière maar liefst drie Oaks-overwinningen, waarmee ze in totaal meer dan 1 miljoen euro aan prijzengeld verdiende. Ze won in 2021 de Epsom Oaks onder Frankie Dettori. Haar laatste race liep de merrie in Ascot in oktober 2021.

