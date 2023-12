Richard Ehning overleden

Fokker en ondernemer Richard Ehning is overleden. Ehning is de vader van internationale springruiters Marcus en Johannes Ehning. Hij runde een slachthuis in Borken, waarvan de leiding in 2021 door werd Marcus overgenomen.

Richard Ehning was zelf niet actief in de paardensport, maar deed er wel alles aan om de carrière van zijn kinderen te stimuleren. Hij legde contacten en zocht naar de juiste paarden. Zo stelde hij hen in staat de topsport te beoefenen.

Eigen slachthuis

Ruim vijftig jaar geleden richtte hij, op 23-jarige leeftijd, het bedrijf Richard Ehning Vieh und Fleisch op. Met een kleine aanhangwagen reed hij naar boerderijen tot aan de Eifel. Hij kocht vee en verkocht het rechtstreeks aan slachthuizen in Keulen, Düsseldorf of Essen. Op zijn dertigste verhuisde hij met zijn vrouw Hilde naar Borken en opende daar zijn eigen slachthuis, dat zich voornamelijk richtte op noodslachting van runderen, koeien, ossen of schapen. In 2021 nam Marcus Ehning de leiding van het bedrijf over van zijn vader. Het bedrijf grenst direct aan de stal van Marcus.

Bron: Reiter Revue