Rob de Voogd (61) overleden

Bij een ongeval op maandagavond 2 januari is paardentransporteur Rob de Voogd overleden. Het ongeluk gebeurde na een aanrijding waarbij dat de pick-uptruck met lege paardentrailer van De Voogd in botsing kwam met een andere auto. Rob de Voogd overleefde de aanrijding niet. Hij werd 61 jaar.

Het ongeluk vond plaats op de Middelsluissedijk Westzijde in Numansdorp. Rob de Voogd werd nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet baten. De bestuurder van de andere betrokken auto is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Geliefd in paardenwereld

Rob de Voogd stond bekend als een uiterst behulpzaam persoon en hij was zeer geliefd in de paardenwereld. Zijn familie heeft bekend gemaakt dat de uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden.

Bron: Horses.nl