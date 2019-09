Robert Dovers Olympiadepaard Rainier overleden

De Oldenburgs gefokte Rainier, die onder Robert Dover Amerika vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Sydney, is op 28-jarige leeftijd overleden. Katherine Bateson-Chandler maakte het overlijden het paard op haar Facebook pagina bekend. Bateson-Chandler was de laatste amazone van Rainier.

Eind 1999 kocht Jane Forbes Clark de Oldenburger Rainier aan voor Robert Dover om mee te dingen voor de Olympische Spelen in Sydney. Met het team won het paar brons en individueel werd Dover 23ste. Na een kort uitstapje naar de stallen van Betsy Steiner, kwam Rainier terug bij Robert Dover voor de WEG in Jerez. Een blessure maakte een einde aan de droom.

In 2003 kwam de Oldenburger op stal bij Dovers groom en assistent trainer van dat moment, Katherine Bateson-Chandler. Tot aan zijn pensionering in 2008 werd Rainier haar leer- en Grand Prix-paard.

“Vandaag is een verdrietige dag,” schrijft Bateson-Chandler op haar Facebook pagina. “Het paard wat zoveel mensen zoveel heeft gegeven, is overleden. Rainier was een van de grootste persoonlijkheden die ik mocht rijden. Hij was brutaal, getalenteerd en heel mooi! Hij was het eerste paard die ik groomde en hij was het eerste paard waarmee ik mijn eerste internationale Grand Prix reed. Hij genoot van zijn pensionering bij Gunnar Quist en Traci Barry. Rust in vrede prachtige Reindeer!”

Bron Dressage News/Eurodressage