Rodrigo Pessoa’s HH Rebozo overleden

Rodrigo Pessoa heeft afscheid genomen van zijn Grand Prix-paard HH Rebozo (v. Tlaloc La Silla). De hengst is op 20-jarige leeftijd overleden. Dankzij HH Rebozo nam Pessoa in 2012 deel aan de Olympische Spelen in Londen. Ook vertegenwoordigde hij Brazilië in 2010 op de Wereldruiterspelen in Kentucky.

De Braziliaan vormde van 2010 tot begin 2013 een combinatie met HH Rebozo. Het paar nam als laatst deel aan de CSI5*-wedstrijd in Wellington in maart 2013.

Moedig en vriendelijk

Pessoa schrijf op Instagram: ”Het spijt me zo om vandaag het verlies van één van mijn geweldige partners naar buiten te brengen. HH Rebozo werd gekocht door Hunter Harrison. Op een ochtend belde hij me en zei: ‘Ik heb een nieuw GP-paard gekocht, we moeten het gaan ophalen.’ Dit was helemaal geen slechte keuze. Rebozo was moedig en vriendelijk als hengst. Ik vond het erg leuk om met hem samen te werken.”

Alfonso Romo

Rebozo was de grote trots van Alfonso Romo. De Mexicaan fokte de hengst op zijn stoeterij La Silla in Monterrey. Hij gebruikte zijn eigen prachthengst Tlaloc, ook bekend onder diens Franse stamboeknaam Dollar de la Pierre, voor zijn eigen merrie Renata la Silla. Deze dochter van Ramiro Z was toen, na een zeer succesvolle carrière op het hoogste niveau onder de door Romo gesponsorde Jan Tops, voor de fokkerij teruggekeerd naar La Silla.

Bron: Horses.nl/Instagram