Roger Zandbergen (54) overleden

Fokker en hengstenhouder Roger Zandbergen (54) is onverwacht overleden. Zandbergen fokte zeer succesvol met de Oberlina-stam. Bekendste fokkerssucces is het internationale springpaard Kwidanta van de Laarse Heide (v. Quidam de Revel). Begin april overleed Roger’s moeder Fien Zandbergen op 78-jarige leeftijd. Niemand kon toen weten dat haar zoon haar binnen een jaar zou volgen.

Kwidanta, Nederlands kampioen senioren met Mathijs van Asten, is een dochter van Quidam de Revel en stammoeder Ardanta (Ramiro x Marco Polo), maar ook Kwidanta’s dochter Bella Donna van de Laarse Heide (v. Bustique) en nog drie andere afstammelingen springen internationaal. Daarvan is Kwidanta’s 6-jarige zoon T-Kwitoulon van de Laarse Heide (v. Toulon) goedgekeurd bij het NRPS. Ook de 13-jarige hengst Cash-Maker van de Laarse Heide (v. Chin Chin), die internationaal 1,40 m springt met Mathijs van Asten, is NRPS-goedgekeurd. Hij is een kleinzoon van Ardanta via haar dochter Cantessa Z (v. Cantus), die op 1,30 m niveau heeft gesprongen.

Concentreren op sport

Van T-Kwitoulon, die in de sport wordt uitgebracht door stalruiter Nikita Cheung en zich onlangs nog van zijn beste kant liet zien in de Hengstencompetitie, zijn bij het NRPS nog geen nakomelingen bekend. En van Cash-Maker slechts twee: de familie Zandbergen wilde in eerste instantie op de sport concentreren.

