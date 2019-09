Romain Duguets GP-merrie overleden na val in parcours

Romain Duguet heeft afscheid moeten nemen van Cirby (Canturano I x Balou du Rouet). In de Grote Prijs van Mâcon kwam de combinatie ten val. Beide stonden gelijk weer op waarna Cirby, met de teugels door haar benen, in paniek door de ring galoppeerde. Vervolgens probeerde Cirby over de omheining van de ring te springen. Daarbij raakte de negenjarige merrie zo ernstig geblesseerd dat hulp niet meer mocht baten en werd besloten haar in te laten slapen.

“Het is helaas niet gemakkelijk voor mij om terug te kijken op dit weekend”, aldus Romain Duguet. “Het was een meer dan moeilijke beslissing. Cirby was voor mij meer dan een gewone merrie, zij was de toekomst. Ze had een enorm hart, had altijd energie en overtrof zichzelf iedere keer. Ik zal alle momenten met haar, zowel thuis als op concours, nooit vergeten. Bedankt Cirby voor alles wat je ons hebt gebracht: plezier, prestaties, emotie, partnerschap en liefde. Ursula en Hans Wenger en ik zullen je nooit vergeten.”

Bron: Horses.nl