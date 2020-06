Royale de Topaz van Finse Mikaela Soratie overleden

De Finse dressuuramazone Mikaela Soratie heeft gisteren besloten om de 17-jarige Royale de Topaz (v. Royal Dance) te laten inslapen, omdat er na een gebitsoperatie complicaties optraden. Royale de Topaz was het eerste Grand Prix-paard van de dressuuramazone.

Op 4-jarige leeftijd schafte de amazone de zwartbruine hengst aan. Als jong paard was Royale de Topaz succesvol. Hij schreef de Finse kampioenschappen voor 4-, 5-, 6- en 7-jarige dressuurpaarden op zijn naam.

Grand Prix

Soratie leidde de hengst op tot de Grand Prix. In 2015 werd de combinatie 6e bij de Finse kampioenschappen. In dat jaar eindigde ze op de 8e plaats in de kür op muziek in het Finse Ypäjä.

Grootste vriend

Soratie schrijft op Facebook: ”Vandaag heb ik afscheid moeten nemen van een heel bijzonder paard. Royale de Topaz was het paard van mijn leven. Topi was mijn grootste vriend en ik had zoveel geluk dat ik hem 13 jaar lang mocht rijden. Samen hebben we gereisd en getraind met geweldige mensen. Als jong paard won hij als alles wat er te winnen valt in Finland. We mochten twee keer naar de wereldkampioenschappen voor jonge paarden en hij was mijn eerste Grand Prix-paard. Hij was nooit gemakkelijk, maar dat was zeker één van de redenen waarom hij zo speciaal voor mij werd. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd.”

Bron: Horses.nl/Ridehesten/Facebook