Russisch Olympisch medaillist Alexander Blinov overleden

Voormalig Olympisch medaillist Alexander Blinov is dood aangetroffen. De Russische ruiter, in 1980 goed voor teamgoud en individueel zilver, werd met een taxi naar huis gebracht, maar werd op 500 meter van zijn huis afgezet, omdat de taxi niet dichterbij kon komen in verband met sneeuwduinen. Drie weken later werd het lichaam van Blinov in de sneeuw aangetroffen. Hij is 66 jaar oud geworden.

Blinovs dochter Anastasia had op dinsdagochtend 9 februari voor het laatst contact met haar vader. Hij wilde toen met de bus van Andreyevskoye naar Mozhaisk om naar de bank te gaan. Later die avond probeerde ze haar vader weer te bellen, maar kreeg geen gehoor. Sindsdien werd Blinov vermist. Politie en vrijwilligers zochten tevergeefs naar hem.

Lichaam gevonden

Op 2 maart werd het lichaam van Blinov aangetroffen. Een goede vriend, Alexander Yevdokimov, vertelde aan Runews24 dat hij heeft kunnen achterhalen dat Blinov met een taxi naar huis werd gebracht en op 500 meter van zijn huis werd afgezet. De taxi kon in verband met sneeuwduinen niet dichter bij het huis in de buurt komen.

Carrière

Blinov nam in 1980 deel aan de Spelen in Moskou, die werden verstoord door een boycot onder leiding van de Verenigde Staten. Uiteindelijk namen 67 niet deel en werden er slechts elf landen vertegenwoordigd. In 1982 reed Blinov de Wereldkampioenschappen in Luhmühlen. Later was hij binnen de eventingsport actief als steward.

Bron: Horsetalk