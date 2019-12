Russisch piaffewonder Balagur overleden

Het succesvolle Russische dressuurpaard Balagur (v. Raskat) is op 29-jarige leeftijd overleden. De hengst was een publieksfavoriet die bekend stond als piaffewonder. De schimmel werd op het hoogste niveau uitgebracht door de Russische amazone Alexandra Korelova.

Volgens Eurodressage is het dier vredig in zijn box ingeslapen. Ondanks zijn hoge leeftijd was de hengst fit en werd de schimmel nog licht gereden. Balagur bracht zijn sportieve pensioen door bij de Duitse dressuurbondscoach Monica Theodorescu.

Politiepaard

Voordat Balagur op Grand Prix-niveau liep, deed hij dienst als politiepaard. ”Het is een slim dier. Hij wil echt niet terug naar de politie, want hij snapt dat hij nu veel beter af is en een veel interessanter leven leidt”, vertelde Korelova destijds.

Piaffe

In 2009 stal de schimmel in Aken de harten van de toeschouwers en de jury. Met de oortjes naar voren imponeerde Balagur met zijn piaffe en scoorde voor dit onderdeel meerdere malen een tien. Korelova werd na dit optreden overstelpt met complimenten.

Bron: Horses.nl/St Georg/Eurodressage