Sabine Oberdieck, fokster Schwarzgold, overleden

Sabine Oberdieck is op slechts 55-jarige leeftijd onverwachts overleden. De Duitse, in het dagelijks leven werkzaam als advocate, was zelf actief op nationaal Lichte Tour-niveau. Haar bekendste fokproduct is de Trakehner-hengst Schwarzgold (Imperio x Consul) en diens volle zus Stading O'vation, die meerdere keren deelnam een het WK Jonge Dressuurpaarden en nu actief is op Grand Prix-niveau.