Saskia Louise Meinema: ‘Het verdriet rond het verlies van Karsten is enorm’

Het NK dressuur vorige week in Ermelo zou voor Saskia Louise Meinema een mooie belevenis moeten worden, maar het liep voor de para-dressuuramazone uit op een drama. Op de tweede dag van het kampioenschap zakt haar paard Karsten van de Oostwal plots in elkaar en komt niet meer overeind. Meinema: ''Het verdriet om zijn verlies is enorm.''

De amazone gaat ondanks de grote tegenslag op zoek naar een nieuw wedstrijdpaard.

‘Karsten zakte ineens onder me vandaan’

Meinema: ”Karsten was vrijdag bij het baan verkennen een stuk heldhaftiger. Een steward liep voor zijn vertrouwen nog mee langs de ring. Toen draaide ik een volte in en ik voel Karsten ineens onder me vandaan zakken.”

Hartritmestoornis

Uit de eerste resultaten van de sectie bleek dat Karsten een perfect gezond paard was. ”Het vermoeden is dat hij op het moment van het ongeval een kleine hartritmestoornis heeft gehad die hem toch fataal is geworden. We hebben echt ontzettende pech gehad.”

Doneeractie

Meinema had met Karsten als doel om zich in het A-kader van de paradressuur te rijden. Die droom leek in duigen te vallen, maar Meinema’s zus, schoonzus en neef lieten het daar niet bij zitten. ”Ze hebben voor mij een doneeractie op touw gezet, zodat het misschien mogelijk wordt om een nieuw para-paard aan te schaffen.”

Bron: Phryso